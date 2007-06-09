Украина и Казахстан согласуют действия по вступлению в ВТО

О необходимости подписания межгосударственного протокола о согласованных действиях и взаимных консультациях на пути вступления Украины и Казахстана во Всемирную торговую организацию договорились министр экономики Украины Анатолий КИНАХ и министр индустрии и торговли Казахстана Галым ОРАЗБАКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, договоренность была достигнута в ходе встречи министров в рамках ХI Санкт-Петербургского международного экономического форума.

А.КИНАХ и Г.ОРАЗБАКОВ также обсудили вопрос создания зоны свободной торговли между двумя странами.

Министры отметили положительную динамику развития двусторонних внешнеэкономических отношений, продвижение сотрудничества в сферах топливно-энергетического комплекса, торговли и машиностроения.

Справка УНИАН. Казахстан заинтересован в одновременном присоединении ко ВТО Беларуси и России.

Украина планирует стать членом ВТО уже в 2007 году.