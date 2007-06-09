Мэра поймали на взятке

В Донецкой области при получении взятки в размере 8 тыс. долларов задержан мэр одного из городов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Донецкой области, сотрудники облуправления по борьбе с организованной преступностью совместно с работниками прокуратуры задокументировали преступную деятельность со стороны мэра одного из городов области, занимавшегося вымогательством взяток за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что указанный госслужащий, имевший 4-ю категорию, 7-й ранг, вымогает у частного предпринимателя взятку в размере 8 тыс. долларов США за благоприятное решение в покупке последним здания общежития, выставленного на продажу. Данный объект находился на балансе исполкома, которым руководил чиновник.

В результате проведенной оперативной комбинации, при получении денег взяточник был задержан с поличным. В отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.