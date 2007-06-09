Новую форму ГАИ переделают с учетом пожеланий населения?

Во время летнего отдыха в курортных зонах, в первую очередь, в Крыму и Одесской области, охрану общественного порядка будут осуществлять около 10 тысяч сотрудников МВД и Внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

Он отметил, что непосредственно на пляжах в курортных городах правопорядок будут обеспечивать 1,5-2 тыс. сотрудников МВД.

По словам М.КОРНИЕНКО, на побережье Азовского и Черного морей для усиления патрулирования также планируется направить из других регионов бойцов спецподразделения МВД «Беркут» и сотрудников патрульно-постовой службы.

Отвечая на вопрос о координации работы по охране порядка с Внутренними войсками, учитывая то, что они подчинены Президенту Украины (согласно указу Президента от 25 мая - УНИАН), М.КОРНИЕНКО сказал: «Ситуация здесь не очень простая».

Однако при этом он отметил, что указы Президента указывают на то, что Внутренние войска принадлежат к структуре Министерства внутренних дел, а потому «сейчас они работают с нами, выходят на службу (охрану общественного порядка – УНИАН)».

М.КОРНИЕНКО также презентовал журналистам новую летнюю форму, в которую в этом сезоне будут одеты сотрудники ППС и ГАИ, в частности, спецподразделение ГАИ «Кобра». По его словам, пока новая форма будет выдаваться сотрудникам ГАИ, которые будут нести службу в курортных регионах, а спустя некоторое время ею будут обеспечены все регионы Украины.

Как отметил М.КОРНИЕНКО, эта форма, в случае необходимости, будет переделываться с учетом пожеланий работников, которые ее будут носить, и населения.

По словам и.о. министра, форму шьют в ателье, которые обслуживают органы милиции. Один комплект такой формы стоит 350-400 грн.