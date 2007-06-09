Милицию послали на курорты

Министерство внутренних дел Украины обязало региональные управления и подразделения милиции на летний период максимально мобилизовать личный состав и средства для охраны общественного порядка в местах отдыха граждан, в том числе задействовать для этого бойцов Внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время селекторного совещания в МВД сообщил заместитель министра внутренних дел Василий ФАТХУТДИНОВ.

Он также напомнил, что 6 июня и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО издал распоряжение, в соответствии с которым для прохождения практики к охране общественного порядка в южных регионах Украины будут привлекаться курсанты 2-5-х курсов учебных заведений МВД.

Во время совещания В.ФАТХУТДИНОВ также акцентировал внимание ее участников на том, что органы местного самоуправления также должны, со своей стороны, уделить максимум внимания вопросам организации отдыха граждан.

В частности, заместитель министра указал на необходимость совместной с правоохранительными органами проверки развлекательных заведений, мест общественного питания, поставщиков продуктов питания и т.п.

Относительно непосредственно компетенции органов внутренних дел, в частности, ГАИ при организации дорожного движения, В.ФАТХУТДИНОВ указал на недостатки, которые нужно устранить. В первую очередь, по его словам, у министерства вызывает обеспокоенность техническое состояние автобусов, которые перевозят граждан, в том числе детей к местам отдыха.

Заместитель министра указал на то, что службам, которые отвечают за состояние дорог, нужно уделить максимум внимания приведению автодорог в надлежащее состояние, оборудовать их дорожной разметкой, дорожными знаками, освещением.

В.ФАТХУТДИНОВ на совещании также отметил, что МВД планирует разместить в кемпингах, на АЗС, в пансионатах, на территориях баз отдыха справочную информацию и телефоны милиции.

Обращаясь к своим подчиненным, В.ФАТХУТДИНОВ обязал их максимально внимательно и вежливо относиться к обращениям граждан, в том числе по справочной информации. А в отношении работников ГАИ он отметил: «Без необходимости автомобили не останавливать».

В то же время, заместитель министра отметил, что охрану общественного порядка в местах отдыха, в частности, на базах отдыха будут осуществлять сотрудники службы охраны при МВД «Титан».

В.ФАТХУТДИНОВ также обязал руководителей региональных управлений милиции и транспортную милицию обеспечить сопровождение поездов, которые будут следовать на юг, сопровождение организованных колонн отдыхающих, туристических групп.

Заместитель министра также указал на необходимость проверить, в частности, в Одесской и Днепропетровской областях деятельность казацких жен, которые, по его словам, на автодорогах довольно часто мешают работать сотрудникам ГАИ.

Кроме того, В.ФАТХУТДИНОВ указал на необходимость усилить в местах отдыха борьбу с попрошайничеством, проституцией, распространением наркотических средств и детской беспризорностью (последнее касается всей Украины). При этом В.ФАТХУТДИНОВ подчеркнул, что для искоренения детской беспризорности максимальное внимание участковых инспекторов должно быть сконцентрировано на так называемых неблагополучных семьях.

«Курортно-оздоровительный сезон набирает обороты, и наша задача – обеспечить охрану общественного порядка», - сказал заместитель министра.