Ахметов готовит Украине ”План Маршалла”
14:17, 09 июня 2007Общество
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Внешняя помощь и аккумуляция собственных ресурсов
"Фонд развития" Рината Ахметова заказал западным специалистам программу реформ для Украины.
Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Партии регионов Борис Колесников в интервью "Зеркалу недели", опубликованном в субботу.
"Думаю, нам нужен собственный "План Маршалла". Но только не внешней помощи, а аккумуляции собственных ресурсов", - указал он.
"У меня есть основания надеяться, что программа, которая готовится на заказ господина Ахметова, станет "Планом Маршалла" для Украины", - прибавил Колесников.
По его информации, разработка программы уже почти готова. Колесников выразил мнение, что после презентации программы состоится "довольно широкое" ее обсуждение.
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