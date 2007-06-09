Всемирный банк прогнозирует Украине инфляцию в 10,9%

По оценке специалистов Всемирного банка, инфляция в Украине в 2007 году может превысить правительственный прогноз в 7,5%.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (9-15 июня) заявил старший экономист ВБ Мартин РАЙЗЕР.

Кроме того, по его словам, во Всемирном банке не считают, что экономика Украины находится в кризисном состоянии или окажется в таковом в ближайшем будущем, вместе с этим, «не ждут, что украинская экономика будет очень долго оставаться чрезвычайно успешной по показателям экономического роста».

«Если в ближайшем будущем в стране не будут реализованы необходимые структурные реформы, ее динамика будет оставаться весьма неустойчивой и зависимой от цикличности процессов на мировых рынках сырья. А значит, через какое-то время неизбежно произойдет замедление или даже полноценный спад», - отметил эксперт. При этом он сообщил, что эксперты банка продолжают придерживаться опубликованных ранее прогнозов на 2007 год: 5,5% - рост ВВП и 10,9% - инфляция.

Одним из главных рисков для макроэкономической стабильности в Украине, М.РАЙЗЕР назвал возможность значительного ослабления фискальной дисциплины в борьбе за симпатии электората.

Повышение зарплат и пенсий, вероятнее всего, по его мнению, позволит удержать в разумных пределах дефицит бюджета (ниже 3,5% ВВП), а также инфляцию. «Поскольку в прошлом году рост ВВП в номинальном выражении был значительно больше, чем правительство заложило в бюджет, казна получила около 10 млрд. грн. дополнительных доходов. В этой связи уже объявленные дополнительные расходы в общей сложности на 12,5 млрд. грн. не являются проблемой. Но существует значительный риск, что предпринятые увеличения бюджетных расходов - далеко не предел. И тогда у украинской экономики могут возникнуть действительно очень серьезные проблемы относительно ее макроэкономической стабильности. К примеру, премьер-министр ЯНУКОВИЧ недавно заявил о планируемом увеличении номинальных доходов некоторых категорий населения на 40%. Подобных примеров до выборов может оказаться намного больше, поскольку вряд ли кто-то из ваших (украинских) политиков будет всерьез этому перечить. Политики из всех лагерей хотят нравиться людям. Поэтому все они говорят: «Если вы проголосуете за меня, я дам вам больше денег!» Но ведь чтобы дать больше денег, необходимо сначала располагать этими деньгами, т.е. собрать их в бюджете прежде, чем потратить. Социальный подкуп - это популярный инструмент в борьбе за голоса избирателей во всех странах. Но у украинских политиков существует серьезнейшая проблема отсутствия чувства меры при его использовании», - заявил эксперт.

Второй главный вызов, на котором акцентировал М.РАЙЗЕР, – это то, что рано или поздно Украине придется перейти к большей гибкости монетарной политики. «И чем быстрее произойдет этот переход, тем легче будет его осуществить и тем ниже будет цена этого перехода», - считает он.

Первым шагом на этом пути, по мнению М.РАЙЗЕРА, могла бы стать менее жесткая фиксация обменного курса гривны по отношению к доллару США. «После разрешения политической напряженности можно было бы позволить его колебания в рамках коридора 4,95-5,25 грн./долл., как это определено Основами денежно-кредитной политики НБУ на нынешний год. Большая гибкость обменного курса - это тот демпфер, который позволит сглаживать влияние от неизбежных внешних шоков… Например, от возможного падения мировых цен на металл или химическую продукцию, от которых слишком зависит успешность украинской экономики», - считает старший экономист ВБ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2007 году с 4,5% до 5%. Рост ВВП Украины по итогам 2008 года прогнозируется МВФ на уровне 4,6%.

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине с 10% до 11,3% в 2007 году и прогнозирует инфляцию в 2008 году на уровне 10%.

Инфляция в Украине в мае к апрелю т.г. составила 0,6%, в январе-мае (к декабрю прошлого года) - 1,9%.

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%.

В 2006 году реальный валовой продукт вырос на 7,1% по сравнению с 2005 годом - до 535 860 млн. грн.