Гриценко выгнал еще трех офицеров

Своими приказами министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уволил с воинской службы за служебное несоответствие трех офицеров и еще одного лишил воинского звания.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в ходе изучения состояния дел в учебном зенитном ракетном дивизионе, которым командует майор Ю.МАЗИЙ, был выявлен ряд грубых нарушений в исполнении служебных обязанностей должностными лицами дивизиона. В частности, запланированные мероприятия по укреплению воинской дисциплины в дивизионе проводились только “на бумаге”, итоги боевой и гуманитарной подготовки, анализ состояния воинской дисциплины и службы войск не проводился.

Кроме того, учебно-материальная база дивизиона находилась в запущенном состоянии, меры по ее улучшению не принимались. Планы гуманитарного и социального обеспечения подразделения однотипны и не содержали конкретных предупредительных мер.

Профилактическая работа по недопущению совершения правонарушений подчиненными военнослужащими была на низком уровне, должностные лица дивизиона не принимали действенных и эффективных мер относительно совершенных военнослужащими подразделения грубых нарушений воинской дисциплины.

Индивидуально-воспитательная работа командиром дивизиона майором Ю.МАЗИЕМ, командиром 1-й учебной зенитной ракетной батареи майором В.ТЯГНИРЯДНОМ, заместителем командира 1-й учебной зенитной ракетной батареи по гуманитарным вопросам капитаном О.ЧАБАНОМ проводилась на очень низком уровне, мониторинг психологических процессов, изучение социально-психологического климата в воинском коллективе не проводились вообще.

Следствием этого стало совершение в текущем году личным составом этого дивизиона 13 грубых нарушений воинской дисциплины, 6 из которых – в 1-й учебной зенитной ракетной батарее.

За грубые нарушения требований Устава ВСУ и неподобающее исполнение своих служебных обязанностей министр обороны уволил майора Ю.МАЗИЯ, майора В.ТЯГНИРЯДНО и капитана О.ЧАБАНА с воинской службы за служебное несоответствие.

В ходе прокурорской проверки одной из воинских частей ВСУ было установлено, что заместитель начальника финансово-экономической службы старший лейтенант М.ТОДОРАШКО незаконно начислил на свой собственный карточный счет 1202 гривни.

За это правонарушение командиром воинской части на старшего лейтенанта М.ТОДОРАШКО было наложено дисциплинарное взыскание.

Ознакомившись с результатами служебного расследования и мерой наказания виновного, А.ГРИЦЕНКО признал наложенное на старшего лейтенанта М.ТОДОРАШКО взыскание не отвечающим тяжести совершенного правонарушения.

Своим приказом министр обороны отменил ранее наложенное на старшего лейтенанта М.ТОДОРАШКО взыскание и наложил на него более строгое взыскание – лишил воинского звания.