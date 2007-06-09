Цушко «несколько стабилизировали»
И.о. министра устал тянуть два воза сразу
Министр внутренних дел Украины Василий Цушко идет на поправку. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы МВД Михаил Корниенко.
Как передает корреспондент ЛигаБизнесИнформ, М.Корниенко подчеркнул, что регулярно общается с В.Цушко, и состояние здоровья Министра, по словам самого главы МВД, "несколько стабилизировалось".
"Что бы там ни говорили, у него действительно был серьезный сердечный приступ. Сейчас потихоньку идет дело на поправку", - сказал М.Корниенко и добавил, что пока нельзя сказать, сколько времени нужно будет Министру для полного восстановления. М.Корниенко подчеркнул, что это знают только врачи, и это будет зависеть от "организма самого больного".
М.Корниенко хотелось бы, чтобы это было побыстрее, поскольку, как посетовал он журналистам, исполнять обязанности Министра, а также "тянуть свой воз" заместителя Министра тяжело.
Также М.Корниенко пообещал, что как только В.Цушко выздоровеет, он сразу приступит к работе.
Напомним, ранее на некоторых информационных сайтах появилась информация о том, что у В.Цушко остановилось сердце. Народный депутат от Социалистической партии Украины Александр Баранивский назвал ее "провокацией".
30 мая поступила информация о том, что у Министра случился инфаркт миокарда. 31 мая В.Цушко реанимационным самолетом транспортировали в немецкую клинику, что было связано с ухудшением состояния его здоровья. 1 июня в этой клинике Министр был прооперирован.
Непосредственно после первой госпитализации В.Цушко его адвокат Татьяна Монтян заявила, что главу МВД, возможно, пытались отравить. В то же время, исполняющий обязанности главы СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что Служба безопасности Украины не располагает информацией об отравлении Министра.
В настоящее время В.Цушко находится на реабилитации в больнице Святого Бернварда в немецком городе Хильдесхайм. В это лечебное учреждение он был переведен во вторник из клиники города Ганновер, где был прооперирован после сердечного приступа.