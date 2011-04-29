Установлена причина гибели трех человек, обнаруженных на свалке
Сообщает черкасское УМВД
Установлена причина гибели трех человек, чьи тела найдены на мусорной свалке вблизи города Тальное Черкасской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черкасской области, вечером 28 апреля в дежурную часть Тальновского райотдела милиции поступило сообщение о том, что на территории городской мусорной свалки возник пожар и на месте пожара обнаружены обгоревшие тела трех человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела, работники МЧС, прокуратуры района. Тела погибших сразу же были направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Уманскую горбольницу для установления причины смерти.
Как сообщил начальник Тальновского РО УМВД в Черкасской области Александр КРУТИЙ, личности погибших установлены. Это местные жители – 38-летняя женщина и двое мужчин 33-х и 47-ми лет, которые жили в лесопосадке, неподалеку от мусорной свалки. У всех троих есть семьи и дома, но они употребляли алкогольные напитки и вели асоциальный образ жизни. Жили с того, что собирали на свалке металлолом и бутылки, сдавали в пункты приема, а на полученные деньги покупали алкоголь и еду. Их неоднократно пытались вернуть домой, работники свалки убирали шалаш, в котором жили эти люди, но спустя некоторое время, они возвращались. Снова строили из разного хлама себе жилье, использовали для освещения и приготовления пищи открытый огонь. Скорее всего, это стало причиной пожара, в котором погибли люди.
Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть людей наступила в результате отравления продуктами горения.
Как сообщал УНИАН, вчера в 17.00 вблизи города Тальное Черкасской области на мусорной свалке были обнаружены тела трех местных жителей.