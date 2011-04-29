Установлена причина гибели трех человек, обнаруженных на свалке

Установлена причина гибели трех человек, чьи тела найдены на мусорной свалке вблизи города Тальное Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черкасской области, вечером 28 апреля в дежурную часть Тальновского райотдела милиции поступило сообщение о том, что на территории городской мусорной свалки возник пожар и на месте пожара обнаружены обгоревшие тела трех человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела, работники МЧС, прокуратуры района. Тела погибших сразу же были направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Уманскую горбольницу для установления причины смерти.

Как сообщил начальник Тальновского РО УМВД в Черкасской области Александр КРУТИЙ, личности погибших установлены. Это местные жители – 38-летняя женщина и двое мужчин 33-х и 47-ми лет, которые жили в лесопосадке, неподалеку от мусорной свалки. У всех троих есть семьи и дома, но они употребляли алкогольные напитки и вели асоциальный образ жизни. Жили с того, что собирали на свалке металлолом и бутылки, сдавали в пункты приема, а на полученные деньги покупали алкоголь и еду. Их неоднократно пытались вернуть домой, работники свалки убирали шалаш, в котором жили эти люди, но спустя некоторое время, они возвращались. Снова строили из разного хлама себе жилье, использовали для освещения и приготовления пищи открытый огонь. Скорее всего, это стало причиной пожара, в котором погибли люди.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть людей наступила в результате отравления продуктами горения.

Как сообщал УНИАН, вчера в 17.00 вблизи города Тальное Черкасской области на мусорной свалке были обнаружены тела трех местных жителей.