В МВД считают инцидент на матче Динамо-Шахтер ”проплаченной акцией”

Инцидент во время футбольного матча 27 мая между командами "Динамо" (Киев) - «Шахтер» (Донецк) был спланированной акцией с целью дискредитации руководства Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил журналистам и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

«Эта акция была проплачена. И это не слова», - сказал он, отметив при этом: «Цель – дискредитировать руководство МВД».

В то же время, М.КОРНИЕНКО напомнил, что действия отдельных сотрудников спецподразделения ВМС «Беркут» в отдельных случаях на стадионе были действительно неадекватными, однако «ситуация тривиальная, но раздувать ее до всемирного конфуза не нужно».

И.о. министра также отметил, что по результатам служебного расследования 12 сотрудников органов внутренних дел были привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во время футбольного матча “Динамо”-“Шахтер” произошли столкновения между “Беркутом” и фанатами “Динамо”. Как утверждают болельщики, драка и избиение милицией сотен людей начались после того, как на трибунах были зажжены файеры. За противоправные действия и неповиновение работникам милиции были задержаны 22 человека.

Позже по факту превышения служебных полномочий работниками спецподразделения "Беркут" во время футбольного матча было возбуждено уголовное дело.