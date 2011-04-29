Кабмин ликвидировал фонд, плативший компенсации жертвам нацистов

Правительство ликвидировало Украинский национальный фонд “Взаимопонимание и примирение” при Кабинете министров.

Соответствующее постановление от 27 апреля № 455 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, создана комиссия по ликвидации фонда, председателем которой утвержден первый заместитель председателя правления фонда Степан КОСЯК. Председателю комиссии поручено утвердить персональный состав комиссии и обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией фонда; информировать в шестимесячный срок Министерство социальной политики о результатах проведенной работы.

*** Украинский национальный фонд „Взаимопонимание и примирение” был учрежден Кабинетом министров Украины постановлением №453 от 16 июня 1993 года за счет средств Федеративной Республики Германия в соответствии с достигнутыми четырехсторонними договоренностями между правительствами Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и ФРГ об урегулировании вопросов о выплате компенсационных платежей гражданам бывшего СССР, которые в годы Второй мировой войны стали жертвами нацистских преследований.