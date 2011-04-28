Правительство сравняет выплаты ветеранам ВОВ и "афганцам"

Правительство в 2012 году сравняет выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Мы приняли решение в 2012 году сравнять ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов, потому что в 2011 году нам не удалось это сделать», – сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, размер такой помощи для инвалидов 1-й группы в 2012-2015 годах будет соответственно 1200 грн., 1440 тыс. грн., 1728 грн. и 2073 грн.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство планирует повысить размер пенсий инвалидам Афганской войны до среднего уровня, в 2012-2015 годах они составят соответственно 2509 грн., 3011 грн., 3613 грн. и 4335 грн.