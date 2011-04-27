Под Одессой задержаны наркоторговцы из Узбекистана

Два пакета с героином и кокаином обнаружили сотрудники Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления внутренних дел МВД Украины в Одесской области при задержании наркоторговцев из Узбекистана и их одесских партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам инспектор Центра общественных связей облУВД Юлия ЧЕБАН.

По ее словам, «изъяты 100 граммов героина, пакет с веществом белого цвета, а также кустарное оборудование для производства нарковеществ».

«Пакет со ста граммами героина обнаружен в гараже, который арендовал 40-летний одессит. Он сказал, что приобрел наркотик у гражданина Узбекистана», - сказала Ю.ЧЕБАН.

При проведении оперативных мероприятий был задержан и 31-летний поставщик, который уже более года проживал в Одесской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.