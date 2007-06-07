В Украине не будет закрыта ни одна шахта

Финансирование угольной отрасли Украины в 2007г. составит 1,09 млрд долл., что на 396,5 млн долл. больше, чем в 2006 г. Об этом сообщил сегодня в Донецке заместитель министра угольной промышленности Украины Дмитрий Петренко. По его словам, с января по май 2007 г. угольная отрасль республики уже профинансирована на 100%. Заместитель министра отметил, что в 2007 г. не будет закрыта ни одна шахта и готовится проектная документация на строительство трех шахт в Донецкой, Луганской и Львовской областях, а также уже начато строительство шахты в Волынской области.

Д.Петренко также отметил, что объем добычи угля на Украине за 4 месяца 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2006 г. сократился на 744 тыс. т. и составил 26,59 млн т. На экспорт было отгружено 160,4 тыс. т угля, что составило 31,2% от планового задания. Объем добычи коксующегося угля за 4 месяца 2007 г. составил 9,8 млн т, энергетического - 16,2 млн т.

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