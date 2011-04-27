Фонд Ахметова внедрит проект "Телемедицина" во Львовской области

При содействии фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Львовской области внедрят социальный проект «Телемедицина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, целью проекта является построение всеукраинской телемедицинской сети, которая создается ради улучшения диагностики и раннего выявления заболеваний, обеспечения доступа к третичной медицинской помощи и уменьшения расходов на предоставление помощи населению. Реализация проекта базируется на использовании новейших телекоммуникационных технологий и опыта оператора связи МТС.

Фонд «Развитие Украины» поддерживает создание телемедицинской сети в рамках реализации проекта фонда «Рак излечим. Своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний».

Присоединение медицинских учреждений Львовской области к уже созданному ядру телемедицинской сети позволит жителям Львова, отдаленных районов Львовщины и в целом области получать медицинские консультации по направлениям, в частности, относительно онкологии и кардиологии, отметили в фонде.

Пациенты получат доступ к квалифицированным консультациям специалистов, доступ к услуге «second opinion», а врачи смогут проводить on-line консилиумы, научные дискуссии и тому подобное.

В пресс-службе фонда «Развитие Украины» также сообщили, что сегодня Львовский городской совет подписал декларацию о социальном партнерстве с Донецкой топливно-энергетической компанией, в рамках которой и будет происходить реализация проекта «Телемедицина» и поддержка социальных инициатив и проектов во Львове.