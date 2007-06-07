У представительства Президента нет рычагов для наведения порядка в Крыму

Симферопольский региональный меджлис крымско-татарского народа не ожидает эффективной деятельности новоназначенного постоянного представителя Президента Украины в АРК Владимира ХОМЕНКО. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил пресс-секретарь Симферопольского меджлиса Эльдар БУЛГАКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Э.БУЛГАКОВА, оценивать назначение В.ХОМЕНКО на должность постпреда пока сложно, потому как еще не сделаны конкретные шаги по достижению тех или иных целей. «Он (ХОМЕНКО – УНИАН) достаточно долго работал в Крыму, но эффективность его прошлой работы я не буду оценивать. Следует обратить внимание, что представительство Президента Украины в Крыму не имеет достаточно рычагов для наведения порядка в Крыму и для принятия каких-либо изменений в законодательной сфере. Это все в компетенции местных властей, а представительство Президента может лишь наблюдать и советовать. Поэтому, не имея каких-то рычагов власти, ждать конкретных и быстрых результатов, эффективности деятельности того или иного представителя Президента Украины в Крыму представляется затруднительным», – заявил Э.БУЛГАКОВ.

Вместе с тем, он отметил, что эффективность работы постпреда может повыситься при привлечении к процессу неправительственных организаций, средств массовой информации, заинтересованных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июня, на официальном сайте главы государства обнародован указ о назначении экс-начальника главного управления МВД Украины в Крыму, генерал-лейтенанта милиции Владимира ХОМЕНКО постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

До этого постпредом Президента Украины в АРК был Виктор ШЕМЧУК.