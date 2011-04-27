Туроператоры пустят между Москвой и Крымом два чартерных поезда

С 15 июня в Крым начнут курсировать чартерные поезда по направлениям Москва–Евпатория и Москва–Феодосия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре АРК со ссылкой на первого заместителя министра курортов и туризма АРК Александра ЛИЕВА.

По его словам, билеты на эти поезда не будут поступать в свободную продажу, поскольку чартеры будут формироваться исключительно туроператорами. При этом, подчеркнул первый замминистра, такие поезда будут следовать практически без остановок, поэтому путь следования сократится примерно на 7 часов.

Кроме того, А.ЛИЕВ сообщил, что с целью улучшения транспортного сообщения между Крымом и другими регионами в этом году планируется открыть 14 дополнительных авиарейсов. В частности, в настоящее время обсуждается возможность налаживания авиасообщения с Новосибирском и Екатеринбургом. Также ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с Душанбе, достигнута договоренность о возобновлении авиарейса с Минском.