В пятиэтажке в Сумах произошел взрыв газа

Сегодня днем в Сумах в одной из квартир на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Металлургов произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва и пожара квартира была практически полностью уничтожена, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области.

В квартирах по соседству потрескались стены, а в одной из них, по словам жильцов дома, взрывом выбило дыру.

Спасатели обнаружили пострадавшего 60-летнего хозяина квартиры. Он с многочисленными ожогами госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. У пострадавшего обгорело примерно 35% тела, состояние его здоровья оценивается как крайне тяжелое.

По мнению соседей пострадавшего, мужчина поссорился с женой и пытался оставить ее без жилья, уничтожив квартиру: накануне люди видели в его руках 5-литровый бидон с бензином.

Обстоятельства случившегося расследует специальная комиссия.

В настоящее время во всем доме поврежены системы отопления и водоснабжения.