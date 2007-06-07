Pepsi купила Сандору

Компании PepsiAmericas и PepsiCo объявили о совместной покупке 80 процентов крупнейшего на Украине производителя соков Sandora. Сумма сделки составила 542 миллиона долларов и долги компании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Предполагается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2007 года. Американская компания объявила, что с помощью покупки рассчитывает обосноваться на быстроразвивающимся украинском рынке. В прошлом году Pepsi приобрела также завод в Румынии.

Среди претендентов на Sandora был и главный конкурент PepsiCo на мировых рынках - компания Coca-Cola. По данным источника, на украинского производителя, который нанимает около 3,5 тысяч рабочих, претендовал и российский завод "Лебедянский", но он выбыл из конкурса еще на первой его стадии.

Лента.ру