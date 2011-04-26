Еще один чиновник КГГА оказался на подписке о невыезде
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против одного из должностных лиц КГГА, который предоставил незаконное разрешение на вырубку лесных насаждений возле станции метро «Дарница».
Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции.
В результате многочисленных проверок установлено, что этот чиновник, руководивший одним из профильных управлений КГГА, непосредственно способствовал получению документов, на основании которых в долгосрочную аренду одному из коммерческих учреждений были предоставлены земельные участки общей площадью около 14 га для строительства и эксплуатации торгово-развлекательных и офисных заведений.
Как отметили в милиции, должностное лицо действовало вопреки ст. 123 Земельного кодекса Украины, которая не разрешает изменять целевое назначение земель лесного фонда и зеленой зоны.
Нанесенные общине Киева убытки в результате таких действий составляют 108,5 млн. грн.
Для должностного лица избрана мера меры пресечения в виде подписки о невыезде.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве в конце 2009-го - начале 2010 года на участке площадью почти 1 га между улицей Малышко и Броварским проспектом было вырублено 150 столетних деревьев.