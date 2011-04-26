Еще один чиновник КГГА оказался на подписке о невыезде

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против одного из должностных лиц КГГА, который предоставил незаконное разрешение на вырубку лесных насаждений возле станции метро «Дарница».

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции.

В результате многочисленных проверок установлено, что этот чиновник, руководивший одним из профильных управлений КГГА, непосредственно способствовал получению документов, на основании которых в долгосрочную аренду одному из коммерческих учреждений были предоставлены земельные участки общей площадью около 14 га для строительства и эксплуатации торгово-развлекательных и офисных заведений.

Как отметили в милиции, должностное лицо действовало вопреки ст. 123 Земельного кодекса Украины, которая не разрешает изменять целевое назначение земель лесного фонда и зеленой зоны.

Нанесенные общине Киева убытки в результате таких действий составляют 108,5 млн. грн.

Для должностного лица избрана мера меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве в конце 2009-го - начале 2010 года на участке площадью почти 1 га между улицей Малышко и Броварским проспектом было вырублено 150 столетних деревьев.