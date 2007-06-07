В чём заключается украинско-российское стратегическое партнёрство?

В Москве состоялось второе заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, стороны детально обсудили пакет вопросов двусторонних отношений, в частности, сотрудничество в визово-консульской сфере, приграничное сотрудничество, вопрос разграничения морских границ в Азовском море и Керченском проливе, урегулирование региональных конфликтов, в т.ч. - приднестровского, а также сотрудничество в международных организациях и взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Участники заседания заслушали отчеты о результатах работы шести подкомиссий, которые функционируют в рамках Подкомитета, и признали их роботу удовлетворительной.

В рамках дальнейшего развития и углубления украинско-российского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве российской стороне были переданы ряд проектов соглашений, направленных на его практическую реализацию. В частности, речь идет о развитии торгово-экономического сотрудничества, поощрения взаимных инвестиций, облегчения в пересечении границ и развития трансграничного сотрудничества.

Стороны также согласились до 1 сентября с.г. проработать Декларацию о содержании украинско-российского стратегического партнерства.

Участники заседания договорились заключить двустороннее соглашение о демаркации сухопутного участка совместной государственной границы в форме обмена дипломатическими нотами. В этой связи российской стороне была передана соответствующая дипломатическая нота.

Во время заседания стороны затронули вопрос относительно запрещения въезда граждан Украины и России соответственно на территорию Российской Федерации и Украины. Украинская сторона предложила провести по этому вопросу консультации на уровне экспертов с целью детального изучения проблемы и принятия решения, которое бы не противоречило уровню взаимного доверия и сотрудничества между Украиной и Россией. Участники переговоров согласились с необходимостью снять политический подтекст по данному вопросу, а также способствовать предупреждению высказываний политиков обеих стран, которые бы противоречили дружеским отношениям Украины и России.

По результатам заседания министры подписали совместный протокол и договорились провести следующее заседание Подкомитета осенью этого года в Украине.