Начался суд над сыном прокурора, насмерть сбившим 3 женщин

В Запорожье начался судебный процесс над сыном днепропетровского прокурора, который 20 октября 2010 года в Днепропетровске за рулем автомобиля на пешеходном переходе насмерть сбил 3 женщин и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «сегодня в Хортицком районном суде Запорожья состоится предварительное слушание резонансного уголовного дела по обвинению жителя Днепропетровска Дмитрия РУДЯ в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек».

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2010 года утром в Днепропетровске джип «Тойота Прадо» под управлением Д.Рудя – сына прокурора одного из районов Днепропетровска совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. Вследствие ДТП две женщины скончались на месте происшествия, третья пострадавшая умерла в больнице.