Украинский режиссер шокировала ”Кинотавр” (фоторепортаж)

Украинский режиссер шокировала ”Кинотавр” (фоторепортаж)

17:44, 07 июня 2007
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Кира Муратова представила новый фильм, где решила показать всю извращенность, правда, не самую худшую, человеческой натуры... Богдан Ступка на открытие не приехал... Невеста Гоши Куценко не отходила от него ни на шаг...

В Сочи продолжается ежегодный Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

Украина в этом году стала непосредственным участником фестиваля. Лента украинского режиссера Киры Муратовой «Два в одном» имела честь открыть конкурсную программу «Кинотавра». Сама режиссер на открытии фестиваля не появилась, поэтому продюсеру фильма Олегу Кохану и главной героине Наталии Бузько пришлось идти по звездной дорожке самим. Не приехал также и исполнитель одной из ролей Богдан Ступка.

Муратова, которая привыкла кого-то убивать  в своих предыдущих фильмах, здесь решила показать всю извращенность, правда не самую худшую, человеческой натуры. Фильм, без сомнения, обещает стать событием в современном кинематографе.

На фестиваль съехалось много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса...

Председателю опекунского совета «Кинотавра» Александру Роднянскому и его жене на звездной дорожке солнце в глаза светило так, что оставалось показать лишь зубы
Андрей Кончаловский со своей женой Юлею Висоцкой оделись в одном цвете
Лев Лещенко хотя в кино не снимается, но лишний раз засвититься не против
Луи Франк, солист группы Estetic Education приехал на фестиваль со своей женой актрисой Диной Корзун, чтобы наконец его кто-то заметил
Алиса Гребенщекова все время пыталась держать рот закрытым
Вблизи можно было увидеть всю искусственность Иосифа Кобзина
Олег Кохан, продюсер фильма Киры Муратовой «Два в одном» и главная героиня Наталия Бузько, того же фильма заметно волновались. По-видимому, еще не могут привикнуть к такому вниманию
Катя Осадча решила конкретно подкосить под кино
Космос рассказывает Осадчей как он встретил свою единственную
Гоша Куценко был ведущим церемонии открытия «Кинотавру». Сразу по завершении новобрачная Гоши Куценко не отходила от него ни на шаг. Гоша парень виденый, а ну кто украдет
На закрытой вечеринке по случаю открытия фестиваля пела рок-группа «Би-2». Ребята себя для звездной публики не жалели. Потели и пели без перерыва
Фильм «Два в одном» Киры Муратовой открыл конкурсную программу «Кинотавру». По этому случаю была вечеринка... Андрей Халпахчи и Олег Кохан думают, что успех обеспечен... Так почему же не выпить?!
Катя Осадчая, по-видимому, задала Олегу Кохану один из своих каверзных вопросов. Интересно, куда он хотел попасть пальцем
Кира Муратова почти целый вечер так и просидела, отвечая на однообразные вопросы о своем фильме, что она все-таки там показала?
Наталия Бузько в «Два в одном» сыграла роль девушки, но сколько лет той девушке она придумала лишь на вечеринке. Говорит, что 24. Тогда возникает интересный вопрос - как должнавиглядеть настоящая 24-няя?
Катя в перерыве между преследованием людей - десертами не гнушалась...
Юлий Гусман был шокирован. Пришел, а уже ни покушать ни выпить не смог
Кохан его быстро поставил на место. Мол, нужно не зазнаваться, приходить своевременно, а то наши люди едят быстро и много
Но Гусман долго не грустил, молоденьких девушек было много
Александр Роднянский также немножко пришел на вечеринку, но так все время простоял в углу с телефоном
Интересно, что же такое спросила Осадчая Киру Муратову?

Оксана Климончук, УНИАН-культура

 

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