Украинский режиссер шокировала ”Кинотавр” (фоторепортаж)
17:44, 07 июня 2007
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Кира Муратова представила новый фильм, где решила показать всю извращенность, правда, не самую худшую, человеческой натуры... Богдан Ступка на открытие не приехал... Невеста Гоши Куценко не отходила от него ни на шаг...
В Сочи продолжается ежегодный Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
Украина в этом году стала непосредственным участником фестиваля. Лента украинского режиссера Киры Муратовой «Два в одном» имела честь открыть конкурсную программу «Кинотавра». Сама режиссер на открытии фестиваля не появилась, поэтому продюсеру фильма Олегу Кохану и главной героине Наталии Бузько пришлось идти по звездной дорожке самим. Не приехал также и исполнитель одной из ролей Богдан Ступка.
Муратова, которая привыкла кого-то убивать в своих предыдущих фильмах, здесь решила показать всю извращенность, правда не самую худшую, человеческой натуры. Фильм, без сомнения, обещает стать событием в современном кинематографе.
На фестиваль съехалось много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса...
Председатель опекунского совета «Кинотавра» Александр Роднянский и его жена на звездной дорожке демонстрировали голливудские улыбки
Андрей Кончаловский со своей женой Юлей Высоцкой оделись в одном цвете
Лев Лещенко хотя в кино не снимается, но лишний раз засветиться не против
Луи Франк, солист группы Esthetic Education, приехал на фестиваль со своей женой актрисой Диной Корзун, чтобы наконец его кто-то заметил