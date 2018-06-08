Украинский режиссер шокировала ”Кинотавр” (фоторепортаж)

В Сочи продолжается ежегодный Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».

Украина в этом году стала непосредственным участником фестиваля. Лента украинского режиссера Киры Муратовой «Два в одном» имела честь открыть конкурсную программу «Кинотавра». Сама режиссер на открытии фестиваля не появилась, поэтому продюсеру фильма Олегу Кохану и главной героине Наталии Бузько пришлось идти по звездной дорожке самим. Не приехал также и исполнитель одной из ролей Богдан Ступка.

Муратова, которая привыкла кого-то убивать в своих предыдущих фильмах, здесь решила показать всю извращенность, правда не самую худшую, человеческой натуры. Фильм, без сомнения, обещает стать событием в современном кинематографе.

На фестиваль съехалось много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса...

Оксана Климончук, УНИАН-культура