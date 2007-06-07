Верховная Рада просит дипкорпус не обращать внимания на Ющенко

Верховная Рада Украины обратилась к дипломатическим представительствам иностранных государств, аккредитованным в Украине, с заявлением об отсутствии оснований считать нынешний состав Верховной Рады нелегитимным.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали 253 из 260 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении отмечается, что 6 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с представителями дипломатического корпуса заявил, что Верховная Рада Украины этого созыва утратила свою полномочность. Парламент отмечает, что поскольку полномочия Верховной Рады по статье 90 Конституции Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, то никаких конституционных оснований для провозглашения парламента неполномочным на сегодняшний день нет.

В обращении отмечается, что Президент Украины по Конституции не наделен правом устанавливать факт неполномочности Верховной Рады, как это фактически признано в его указе от 5 июня этого года.

«Этому предшествовали две неконституционные попытки досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады пятого созыва, которые, к тому же, были выведены из-под судебного контроля», - отмечается в обращении.

Парламент также отмечает, что такие неконституционные действия Президента не могут быть восприняты в Украине, где признаются демократические ценности, действует принцип верховенства права.

Кроме того, подчеркивается, что деятельность украинского парламента в международных отношениях, как и парламентов других государств, в основном направлена на развитие межпарламентских контактов, а следовательно, не имеет и не может иметь непосредственно правовых последствий.

«Следовательно, Верховная Рада Украины продолжает свою работу в конституционном составе, на законных основаниях и согласно договоренностям от 27 мая 2007 года между Президентом, председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины», - отмечается в обращении.

После принятия постановления председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ напомнил, что через месяц в Киеве должна состояться ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, за организацию работы которой отвечает парламент Украины.

«Как же может орган, который утратил соответствующие полномочия, заниматься делом, которое является честью для государства?» - сказал председатель ВР. При этом он отметил, что Президент Украины, «очевидно, ошибся», говоря о нелегитимности ВР.