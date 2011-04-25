Рыбхозяйство оформило незаконный лов как научную работу

В Херсонской области работники УБОП в ходе спецоперации изъяли более 40 тонн незаконно выловленной рыбы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, правоохранители разоблачили преступную группу в составе 28 человек, которые занимались незаконным выловом рыбы в Азовском море. Предварительно установлено, что в состав группы входили руководители одного из рыбных хозяйств и научно-исследовательского института.

Сотрудники УБОП получили информацию о том, что один из научно-исследовательских институтов получил квоту на научный вылов рыбы в размере 100 тонн в год. К осуществлению вылова были привлечены 10 рыбных хозяйств на побережье Азовского моря, в том числе расположенных на территории Генического района.

Сейнеры Генического рыбного хозяйства, оснащенные механизированными драгами, выходили в море под видом проведения научно-исследовательских работ. В действительности же вылавливалась рыба, которая впоследствии вывозилась за пределы области для дальнейшей реализации.

Хозяйство имело право в научных целях вылавливать не более 10 тонн в год, но только за одни сутки двумя сейнерами из четырех, которые работали в этом хозяйстве, было выловлено 40 тонн рыбы, которую сотрудники УБОП и изъяли.

Согласно изъятой у капитанов сейнеров документации, всего было выловлено более 234 тонн рыбы.

По заключению специалистов, среди выловленной рыбы 68% составляли самки бычка с икрой.

Ущерб, по предварительным данным, составляет более 3 млн. грн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.