На Буковине половина религиозных организаций - православные

В Черновицкой области зарегистрировано свыше 1100 религиозных организаций 27 вероисповеданий, конфессий, направлений и течений. На протяжении 2010-2011 года их количество увеличилось на 35.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черновицкой области, среди зарегистрированных религиозных организаций 1 тыс. 102 религиозных общества, 19 монастырей, 12 управлений и центров, 7 миссий, 8 духовных учебных заведений.

Духовной опекой буковинцев занимаются почти 1900 священнослужителей. В собственности и в пользовании религиозных организаций находятся 922 культовых сооружения.

Больше всего в регионе православных религиозных организаций – 614 (53,3%). Они объединены в четырех вероисповеданиях: Украинская православная церковь Московского патриархата (429 религиозных организаций), Украинская православная церковь Киевского патриархата (167 религиозных организаций), Русская православная старообрядская церковь и Украинская автокефальная православная церковь - 10 и 7 религиозных организаций соответственно.

Римо-католическая церковь насчитывает в области 33 религиозных организации, Украинская греко-католическая церковь – 24.

Также действуют 10 религиозных организаций обществ иудейского культа, 2 общества – мессианского иудаизма.

Протестантизм представлен на Буковине 16 направлениями. Зарегистрирована 451 религиозная организация. Крупнейшими протестантскими направлениями являются Евангельские христиане баптисты (185 религиозных организаций), Христиане веры евангельской пятидесятники (111 религиозных организаций), Буковинская конференция адвентистов седьмого дня (98 религиозных организаций).