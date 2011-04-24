В Кировограде своей очереди на получение жилья ожидают почти 5 тыс. семей

В Кировограде своей очереди на получение жилья ожидают 4 тыс. 877 семей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в исполкоме Кировоградского городского совета.

На учете граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, находится в общей очереди 3021 семья (стоят на учете с 1978 года), в первоочередной очереди – 1402 семья (с 1984 года), вне очереди – 454 семьи (с 1988 года).

Так, право на получение жилья вне очереди, в случае выполнения государственной программы, имеют 74 пострадавших от Чернобыльской катастрофы (I категория), 104 участника-ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС (ІІ категория), 36 переселенцев из зоны гарантированного добровольного отселения, 67 инвалидов Великой Отечественной войны, 8 семей погибших воинов, 68 военнослужащих, уволенных в запас или ушедших в отставку, и 97 сирот.

По словам заместителя городского председателя Кировограда Лидии ЕЛЬЧАНИНОВОЙ, в прошлом году жилье за счет государства в областном центре получили трое инвалидов войны, еще одна квартира за счет прошлогоднего финансирования была приобретена в январе 2011 года.

Л.ЕЛЬЧАНИНОВА отметила, что в Кировограде насчитывается около 10 недостроенных объектов со степенью готовности более 50%, которые можно было использовать в качестве резервного фонда для обеспечения жильем, но тогда бы стоимость одного квадратного метра была слишком высокой.