Скрипка: в России нужен телеканал украиноязычной музыки

В России нужен музыкальный телеканал украиноязычной музыки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом лидер украинской группы ВВ Олег СКРИПКА сказал на пресс-конференции в Москве.

«Важным элементом в позитивном развитии украиноязычной музыки мог бы также стать специализированный украинский музыкальный телеканал», - подчеркнул О.СКРИПКА.

Он считает, что это должно быть источник информации, который направлен на популяризацию украинского языка и украинской культуры.

«Канал должен быть не только украиноязычным, а еще и высококачественным, иметь хорошую положительную идеологию – например, сделать общество лучшим, а не чисто коммерческие цели - реклама и другое. Это должен быть художественный, культурный, профессиональный и мощный украинский продукт», - считает О.СКРИПКА.

Он также уверен, что проблем с наполнением не будет.

«Было бы желание. Его просто нужно собрать и структурировать. Контент, кстати, должен быть украиноязычным, но не обязательно «made in Ukraine». Если, например, в России или во Франции есть украиноязычный материал, то почему бы его не показывать? Главная задача материала – культивировать высокий культурный уровень», - считает певец.

Также О.СКРИПКА отметил, что на данном этапе развития человечества границы носят условный характер, и потому очень актуально иметь действительно украинский телеканал во всем мире, для тех украинцев, которые живут где-то далеко.

«При этом в дальнейшем приобщатся и другие – хорошая музыка не имеет этнических границ. Хотя начать нужно с украинцев, а затем расширять его. Опыт показывает, что украинские песни потенциально интересны и французам, и немцам и русским – нужно лишь, чтобы люди узнали, и изучить конъюнктуру – что миру интересно», - уверен О.СКРИПКА.

Он также подчеркнул, что украинское музыкальное сообщество готово принять участие в процессе наполнения такого музыкального канала.

«Сначала нужен только инициативный источник – чтобы пошла первая волна. А затем уже начнется поиск специалистов и людей, которые готовы помочь в этом – в Украине и за рубежом. И такие люди есть - артисты, менеджмент и даже инвесторы», - сказал О.СКРИПКА.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в гуманитарной сфере. В частности, Д.МЕДВЕДЕВ пообещал обеспечить трансляцию украинских телеканалов на территории РФ.

7 сентября посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО заявил о необходимости существования музыкального телеканала для диаспоры. «Уверен, что такие телеканалы будут востребованы не только среди этнических украинцев - граждан Российской Федерации, но и среди россиян, которые любят украинские песни и культуру», - сказал дипломат.

22 октября «Организация украинцев России» (ОУР) попросила поднять этот вопрос на заседании Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. «Что касается телеканала, то в украинской диаспоре существует потребность в музыкальном канале, подобно опыту ведущих государств мира. Таким образом украинцы могли бы иметь связь с Украиной, а также пропагандировать украинскую культуру в России и мире», - считают в диаспоре. «Кроме того, украинская музыка - это то реальное достояние Украины, которое не подвластно времени, конъюнктуре и политической ситуации», - отмечают в Объединении украинцев России.