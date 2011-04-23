В Кировоградской области привлекли к ответственности 26 налоговиков

С начала года органами прокуратуры Кировоградской области при осуществлении надзора за соблюдением налогового законодательства возбуждено 8 уголовных дел, к ответственности привлечено 26 налоговиков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Также внесено 68 документов прокурорского реагирования, по которым возмещено 4,1 млн. грн.

Установлены криминальные факты описания и продажи имущества, которое находится в налоговом залоге. В частности, прокуратурой Александрии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местной ОГНИ по факту служебной небрежности во время реализации залогового имущества государственной холдинговой компании «Александрияуголь». Ущерб составляет около 150 тыс. грн.

Выявлены и факты нарушений криминального характера в деятельности субъектов хозяйствования при уплате налогов. Прокурором Маловысковского района возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора частной структуры. Злоупотребляя служебным положением и преднамеренно не исполняя решений суда, должностное лицо присвоило более 100 тыс. грн.