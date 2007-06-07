У милиции нет документов об отравлении Цушко

Министерство внутренних дел Украины не имеет в своем распоряжении документов, которые бы свидетельствовали о возможном отравлении руководителя ведомства Василия ЦУШКО. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «документов на данный момент, которые бы свидетельствовали об отравлении, нет». При этом К.Стогний прибавил, что “никто по этому поводу (по поводу заявлений отдельных политиков об отравлении В.ЦУШКО – УНИАН) в правоохранительные органы не обращался”.

Кроме того, К.СТОГНИЙ отметил, что В.ЦУШКО на протяжении еще нескольких недель «возможно, это будет месяц», по состоянию здоровья не будет исполнять обязанности министра.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Николай КУПЯНСКИЙ сообщил, что когда министр внутренних дел прибудет после лечения, то “даст очень интересную пресс-конференцию”.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику.

1 июня В.ЦУШКО был прооперирован.

В тот же день народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, также известны уже и организаторы этого инцидента. По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, отказавшимся подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

Адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая также заявляла, что болезнь министра внутренних дел В.ЦУШКО повлекло отравление. По ее словам, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет”.