У убитого в Киеве директора радиорынка следователи нашли ”скелет в шкафу”

Застреленный 5 июня в Киеве директор радиорынка Геннадий Супруненко ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник криминальной милиции Николай КУПЯНСКИЙ.

По его словам, Г.Супруненко впервые привлекался к ответственности в 1991 году за незаконное хранение оружия, во второй раз - в 2000 за убийство по неосторожности.

В то же время, комментируя ход расследования дела об убийстве директора радиорынка, Н.КУПЯНСКИЙ сообщил, что в настоящее время существует несколько версий преступления, в том числе убийство по экономическим мотивам, а также на почве неприязненных отношений.

По словам Н.КУПЯНСКОГО, у следствия есть фотороботы убийц, а также изучается работа самого рынка.

Как сообщал УНИАН, директор радиорынка (1965 года рождения) был убит 5 июня в его рабочем кабинете. В кабинет, где проводилось совещание, зашли двое неизвестных мужчин, которые приказали собравшимися лечь на пол, а Г.Супруненко - встать. После этого они около 9 раз выстрелили в директора.