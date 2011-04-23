Молочная кухня, отравившая 60 детей, работала без разрешения

Донецкая детская молочная кухни центральной городской клинической больницы №1, продукцией которой 4-8 апреля отравились 60 малолетних детей, работала без разрешения на эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура в ходе проверки установила, что причиной отравления и госпитализации 60 детей грудного и раннего возраста стало умышленное игнорирование предписаний законодательства со стороны заведующей молочной кухни и небрежное отношение к своим служебным обязанностям главного санитарного врача Ворошиловского района Донецка.

В прокуратуре подчеркнули, что молочная кухня с декабря 2010 года по апрель текущего года осуществляла переработку молока и изготовление молочных продуктов для детского питания с грубым нарушением предписаний Законов "О планировании и застройке территорий", "О беспечности и качестве пищевых продуктов", "О детском питании", а также "О молоке и молочных продуктах".

По словам первого заместителя прокурора Донецка Олега СЮСЯЙЛО, капитальный ремонт здания молочной кухни, который проводился с августа по декабрь 2010 года, был выполнен без разрешения на осуществление строительных работ. Также после окончания строительства здание в эксплуатацию не принималось, сертификат соответствия не выдавался. Кроме того, обязательный для такого рода объектов документ (эксплуатационное разрешение), который должен выдаваться главным санитарным врачом, молочной кухне не выдавался, производство продуктов питания осуществлялась без документации, подчеркнул О.СЮСЯЙЛО.

Он также отметил, что продукция кухни не поддавалась государственной санитарно-эпидемиологической экспертизе и государственной регистрации. Помимо этого, технологическое оборудование, используемое при переработке молока, не имело соответствующего аттестата, без наличия которого переработка молока и производство молочных продуктов запрещены.

«Контроль за безопасностью молочных продуктов, в частности путем создания и деятельности лаборатории, не осуществлялся», - сообщил зампрокурора.

По его словам, все эти обстоятельства были достоверно известны Ворошиловской районной СЭС, «поскольку она проводила проверки молочной кухни перед началом ее работы и потом ежемесячно».

Прокуратурой также было установлено, что в своей деятельности заведующая молочной кухней и должностные лица СЭС, которые осуществляли санитарный надзор за деятельностью кухни, руководствовались нормативными актами, принятыми во времена СССР. При этом не учитывалось, что нормы тех актов не соответствуют законам Украины.

Прокурорская проверка также показала, что 11 из 12-ти работников кухни после 30 марта вообще не должны были быть допущенными к работе, поскольку они не проходили обязательного медицинского осмотра. «В случае, если бы их осмотр был проведен, вреда для здоровья детей можно было избежать», - отметил О.СЮСЯЙЛО.

Прокуратура Донецка возбудила уголовные дела в отношении заведующей молочной кухни по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.364 «Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины, а также в отношении главного санитарного врача Ворошиловского района - по ч.1 ст. 367 «Служебная халатность» УК Украины. Ведется следствие.