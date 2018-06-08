Виталий Кличко: я начал думать по-украински

Обычно пресс-конференции в УНИАН занимают около часа. И то этого времени часто не хватает, чтобы рассказать необходимое. Во время последней пресс-конференции Виталий Кличко уложился в полчаса, двинулся к выходу, и нам стоило немалых усилий, чтобы удержать чемпиона мира для интервью. «У меня семнадцать свободных минут», - отрезал он. - «Хорошо». Уложились в 16.43.

- Исходя из начала разговора, - и первый вопрос:времени, как видно, Вам категорически не хватает?

- В общем, да. В семь часов тренировка, в девять я уже в офисе. Потом встречи, работа во фракции, социальные проекты, Киевсовет... День пролетает незаметно.

- Рабочий день депутата Киевсовета. А не хотели бы Вы сменить работу: сейчас будут досрочные выборы в ВР, может, выдвинетесь? - Стать депутатом для меня не самоцель. Цель - изменения в нашем обществе. В обществе большое количество болезненных признаков. Начиная от культуры вождения на дорогах и заканчивая большой политикой. Хороший пример. Только что в газете прочитал статью: «Взятки в киевские институты выросли в два раза» и тут же - полный перечень институтов с расценками, внизу – подпись: «взятки берутся только через знакомых». Страшно, что все живут по этим неписанным правилам - это норма для нашего общества?!

Что тогда говорить о политике… В Верховной Раде, в Киевсовете – всюду идет болезненное противостояние, не буду вспоминать о морали и принципах некоторых участников данного процесса. Мы все говорим о европейских стандартах, но продолжаем жить нормами и правилами, близкими к банановой республике.

- Депутату Киевсовета это хорошо видно? - Киев - сердце Украины, ее визитная карточка. Все что происходит в Киеве, отражается на каждой области, на каждом регионе. Постепенно жизнь в столице становится некомфортной. И, может, это звучит непатриотично, но в последнее время ловишь себя на мысли, что комфорта больше для жителей в Берлине, в Мюнхене, в Варшаве…Там нет бесконтрольно-хаотичной застройки, нет транспортного хаоса, нет завешивания городов щитами, из-за которых уже не видно исторических зданий, а только рекламу. Проблемы наших подъездов, лифтов, мусора затрагивать не буду… Киев должен развиваться, в соответствии со стратегией и четкими правилами. Ни стратегии, ни правил пока не видно. Столица же отдается на растерзание людям, которые видят в ней только лишь источник финансового дохода.

- Что Вы лично собираетесь предпринимать, чтобы остановить это? - Используя административные и финансовые рычаги, можно в короткие сроки изменить не только принципы, но и положение вещей в городе. Будучи мэром, сделать это намного проще…

- У Вас есть какая-то конкретно мысле-форма, картинка, каким конкретно Вы видите Киев? - У каждого города есть своя история. У каждого города есть и своя миссия, я хочу, чтобы Киев был городом-музеем. Киев – это сердце православия, и мне очень больно смотреть, когда в историческом центре рядом с церквями вырастают монстры из стекла и бетона.

Очень хочу, чтобы Киев оставался зеленым городом, городом-парком, был комфортным для жизни людей. Точно не хочу видеть его каменными джунглями.

- Вы жили за границей, сейчас в Киеве. Как прошла Ваша адаптация, возвращение к истокам? - Я киевлянин, я вырос в этом городе, здесь закончил школу, институт, здесь моя Родина, а за границей я некоторое время работал, и адаптироваться к Родине мне не нужно.

- С кем из известных политиков Вы предпочитаете общаться? - Я не строю заборов в общении с людьми. Для меня не имеют значения их политические взгляды и симпатии. И с «бело-голубыми», и с «оранжевыми» общаюсь одинаково, высказываю свои мнения, выслушиваю их аргументы. К большому сожалению, у многих политиков разница между их заявлениями и действиями очень существенна.

- Каковы Ваши отношения со столичным мэром Черновецким? - Личных претензий нет. Претензии только как к градоначальнику. Меня не устраивает процветание коррупции, взяточничества, решение вопросов «под столом», работу Киевсовета многие сегодня смело называют театром абсурда.

- Насколько известно, Ваш сын Егор занимается тхэквондо. Имеет пояс, оранжевый, между прочим. Не свидетельствует ли это о неком конфликте между отцами и детьми, ведь восточная философия основана совсем на других принципах, чем бокс.

- Я сам долгое время занимался восточными единоборствами, и приветствую философию, которая лежит в основе этих видов спорта. Она проповедует дисциплину, уважение к старшим, философское восприятие жизни. Я рад, что Егор занимается тхэквондо, ему это нравится, и у него уже есть первые успехи. Занятия спортом наверняка помогут ему в жизни.

- Не хотите, чтобы кто-то из Ваших детей стал боксером, как Вы?

- Профессиональный спорт - тяжелый труд и черствый кусок хлеба. Для меня главное, чтобы мои дети стали в первую очередь настоящими людьми, получили хорошее образование. Я поддержу их в любом выборе. Если кто-то из них захочет посвятить себя профессиональному спорту – я, конечно же, помогу.

- Последнее время можно заметить, что Вы стали хорошо разговаривать по-украински. Изучаете ли Вы его специально, может, есть репетитор?

- Невозможно изучить язык, не общаясь на нем. Сейчас у меня есть среда общения, я занимаюсь с репетитором, много читаю на украинском. Еще есть определенные шероховатости, но я постоянно шлифую и совершенствую его. Кстати, поймал себя на мысли – уже начал думать по-украински!

Антон Зикора