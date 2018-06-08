Виталий Кличко: я начал думать по-украински

Виталий Кличко: я начал думать по-украински

12:22, 07 июня 2007
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Нам стоило немалых усилий, чтобы удержать чемпиона мира для интервью. «У меня  семнадцать свободных минут», - отрезал он. - «Хорошо». Уложились в 16.43. Виталий Кличко - о Киеве, о себе и своих детях

Обычно пресс-конференции в УНИАН занимают около часа. И то этого времени часто не хватает, чтобы рассказать необходимое. Во время последней пресс-конференции Виталий Кличко уложился в полчаса, двинулся к выходу, и нам стоило немалых усилий, чтобы удержать чемпиона мира для интервью. «У меня  семнадцать свободных минут», - отрезал он. - «Хорошо». Уложились в 16.43.

Виталий Кличко- Исходя из начала разговора, - и первый вопрос:времени, как видно, Вам категорически не хватает? 

- В общем, да. В семь часов тренировка, в девять я уже в офисе. Потом  встречи, работа во  фракции, социальные проекты, Киевсовет... День пролетает незаметно. 

-  Рабочий день депутата Киевсовета. А не хотели бы Вы сменить работу: сейчас будут досрочные выборы в ВР, может, выдвинетесь? 

- Стать депутатом для меня не самоцель. Цель - изменения  в нашем обществе.  В обществе большое количество болезненных признаков. Начиная от культуры вождения на дорогах и заканчивая большой политикой. Хороший пример. Только что в газете прочитал статью: «Взятки в киевские институты выросли в два раза» и тут же - полный перечень институтов с расценками, внизу – подпись: «взятки берутся только через знакомых». Страшно, что все живут по этим неписанным правилам - это норма для нашего общества?!

Что тогда говорить о политике… В Верховной Раде, в Киевсовете – всюду идет болезненное   противостояние, не буду вспоминать о морали и принципах некоторых участников данного процесса. Мы все говорим о европейских стандартах, но продолжаем жить нормами и правилами, близкими к банановой республике.

 - Депутату Киевсовета это хорошо видно?

- Киев - сердце Украины, ее визитная карточка. Все что происходит в Киеве, отражается на каждой области, на каждом регионе. Постепенно  жизнь в столице становится некомфортной. И, может, это звучит  непатриотично, но в последнее время ловишь себя на мысли, что комфорта больше для жителей в Берлине, в Мюнхене, в Варшаве…Там нет бесконтрольно-хаотичной застройки, нет транспортного хаоса, нет завешивания городов щитами, из-за которых уже не видно исторических зданий, а только рекламу. Проблемы наших подъездов, лифтов, мусора затрагивать не буду… Киев должен развиваться,  в соответствии со стратегией и четкими правилами. Ни стратегии, ни правил пока не  видно. Столица же отдается на растерзание людям, которые видят в ней только лишь источник финансового дохода.

- Что Вы лично собираетесь предпринимать, чтобы остановить это?

- Используя административные и финансовые рычаги, можно в короткие сроки изменить  не только принципы, но и положение вещей в городе. Будучи мэром, сделать это намного проще…

- У Вас есть какая-то конкретно мысле-форма, картинка, каким конкретно Вы видите Киев?

- У каждого города есть своя история. У каждого города есть и своя миссия,  я хочу, чтобы Киев был городом-музеем. Киев – это сердце православия, и мне очень больно смотреть, когда в историческом центре рядом с церквями вырастают монстры из стекла и бетона.

 Очень хочу, чтобы Киев оставался зеленым городом, городом-парком, был комфортным для жизни людей. Точно не хочу видеть его каменными джунглями.

- Вы жили за границей, сейчас в Киеве. Как прошла Ваша адаптация, возвращение к истокам?

- Я киевлянин, я вырос в этом городе, здесь закончил школу, институт, здесь моя Родина, а за границей я некоторое время работал, и адаптироваться к Родине мне не нужно.

Виталий Кличко-  С кем из известных политиков Вы предпочитаете общаться?

- Я не строю заборов в общении с людьми. Для меня не имеют значения их политические взгляды и симпатии. И с «бело-голубыми», и с «оранжевыми» общаюсь одинаково, высказываю свои мнения,  выслушиваю их аргументы. К большому сожалению, у многих политиков разница между их заявлениями и действиями очень существенна. 

- Каковы Ваши отношения со столичным мэром Черновецким?

- Личных претензий нет. Претензии только как к градоначальнику. Меня не устраивает процветание коррупции, взяточничества, решение вопросов «под столом»,  работу Киевсовета многие сегодня  смело называют театром абсурда.

- Насколько известно, Ваш сын Егор занимается тхэквондо. Имеет пояс, оранжевый, между прочим. Не свидетельствует ли это о неком конфликте между отцами и детьми, ведь восточная философия основана совсем на других принципах, чем бокс.

- Я сам долгое время занимался восточными единоборствами, и приветствую  философию, которая лежит в основе этих видов спорта. Она проповедует дисциплину, уважение к старшим, философское восприятие жизни.  Я рад, что Егор занимается тхэквондо, ему это нравится, и у него уже есть первые успехи. Занятия спортом наверняка помогут ему в жизни.

- Не хотите, чтобы кто-то из Ваших детей стал боксером, как Вы?

-  Профессиональный спорт -  тяжелый труд и черствый кусок хлеба.  Для меня главное, чтобы мои дети стали в первую очередь настоящими людьми, получили хорошее образование. Я поддержу их в любом выборе.  Если кто-то из них захочет посвятить себя профессиональному спорту – я, конечно же, помогу.

Последнее время можно заметить, что Вы стали хорошо разговаривать по-украински. Изучаете ли Вы его специально, может, есть репетитор?

-  Невозможно изучить язык, не общаясь на нем. Сейчас у меня есть среда общения, я занимаюсь с репетитором, много читаю на украинском.  Еще есть определенные шероховатости, но я постоянно шлифую и совершенствую его.  Кстати, поймал себя на мысли – уже начал думать по-украински!         

Антон Зикора

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