В Сумах с пищевым отравлением в больницу попали уже 23 школьника

Сумах количество госпитализированных с пищевым отравлением учеников школы № 6 выросло до 23-х.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач городской детской клинической больницы Александр ЕМЕЦ.

«Количество пострадавших детей продолжает расти, и сегодня по состоянию на 17.00 госпитализированы уже 23 школьника”, - сказал А.ЕМЕЦ.

Между тем главный санитарный врач Сумской областной санитарно-эпидемиологической станции Вячеслав ПСАРЁВ сообщил корреспонденту УНИАН, что на директора Сумской ООШ № 6 наложен штраф, а материалы специалистов СЭС переданы в областную прокуратуру.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Алексей ДЕРЕВЯНКО рассказал УНИАН, что уголовное дело по факту массового отравления школьников пока еще не возбуждено.

“Переданные в прокуратуру материалы изучаются, но окончательно решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела будет принято после поступления результатов всех анализов и экспертиз”, - отметил А.ДЕРЕВЯНКО.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач г. Сумы Александр ЧЕРНЯК заявил, что результаты анализов и экспертиз следует ожидать в воскресенье, 24 апреля.