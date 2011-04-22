Фермер держал работника на металлической цепи

В Гадячском районе Полтавской области милиционеры задержали 30-летнего фермера, который в подсобном хозяйстве удерживал на металлической цепи 53-летнего мужчину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, оперативникам стало известно, что собственник одного из частных хозяйств села Бобрик Гадячского района удерживал мужчину прикованным металлической цепью к батарее на протяжении 10 дней.

Со слов хозяина, который таким способом ограничил возможность передвижения своего земляка, последний был наказан за кражу металлических изделий.

На данный момент известно, что потерпевший на протяжении года обслуживал подсобное хозяйство подозреваемого, где и проживал. Однако, по всей видимости, оплата лишь частично удовлетворяла потребности мужчины, поэтому, пользуясь периодическим отсутствием работодателя, который фактически проживал с семьей в Гадяче, мужчина сдавал похищенные изделия из металла на лом.

В настоящее время по факту незаконного лишения свободы (статья 146 УК Украины) уже возбуждено уголовное дело. На днях подозреваемому будет избрана мера пресечения. За принудительное удержание человека Уголовный закон предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5 лет либо лишение свободы на указанный срок.