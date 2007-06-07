Янукович пристроил своих людей из ЦИК в Кабмине

Кабинет министров Украины распоряжением № 375-р от 6 июня назначил экс-секретаря Центральной избирательной комиссии Сергея ДУБОВИКА заместителем министра Украины по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти Украины.

Также Кабинет Министров Украины распоряжением № 369-р от 6 июня назначил экс-члена Центральной избирательной комиссии Игоря КАЧУРА заместителем министра промышленной политики Украины.

Текст соответствующих распоряжений за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. В частности, новыми членами ЦИК стали от коалиции: Тамара АСТАХОВА, Юрий ДОНЧЕНКО, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН и Александр ШЕЛЕСТОВ. От оппозиции - Владимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, Андрей МАГЕРА, Валерий ШЕЛУДЬКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Юлия ШВЕЦ и Игорь ЖИДЕНКО.

ЦИК на закрытом заседании 2 июня избрала новый руководящий состав. В частности, председателем избран В.ШАПОВАЛ, секретарем комиссии – Т.ЛУКАШ, заместителями председателя стали Ж.УСЕНКО-ЧОРНАЯ и А.МАГЕРА.