Мороз будет спокойно реагировать на очередную ”ошибку” Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ призывает народных депутатов спокойно реагировать на заявления Президента о нелегитимности нынешнего состава парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время пленарного заседания парламента, комментируя ноту Президента к дипломатическому корпусу о нелегитимности ВР.

А.МОРОЗ отметил, что даже в самом указе Президента, который «сомнительный с точки зрения соответствия Конституции, о чем-то подобном речи не идет». Председатель ВР отметил, что ВР видела уже не одну ошибку Президента Украины. «Одни иногда исправлялись Президентом, другие – продолжает совершать», - сказал он. Председатель ВР в который раз отметил, что ВР является легитимной. «Верховная Рада работает. В ее составе 450 народных депутатов», - сказал он. А.МОРОЗ подчеркнул, что отсутствие на заседании представителей оппозиционных фракций не означает, что ВР не должна работать.

Как сообщал УНИАН, 6 июня, во время встречи с представителями дипломатического корпуса Президент Украины В.ЮЩЕНКО отметил, что Верховная Рада V созыва является неполномочной с соответствующими международно-правовыми последствиями.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ на брифинге для прессы объяснил, что заявление Президента означает, что ВР, как субъект внешних отношений, не может действовать, поскольку потеряла свою правомочность, но «каждый отдельный народный депутат, если у него есть специальный статус – он является членом парламентской делегации в Совете Европы… В этом индивидуальном качестве он будет продолжать свою работу».