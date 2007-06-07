На побережье в районе Бердянска - почти 47 тонн погибшей рыбы
08:54, 07 июня 2007Общество
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Вероятная причина - высокая температура воды
В МЧС поступила информация о том, что в Бердянском районе Запорожской области на побережье Азовского моря между селами Куликовске и Новопетривка обнаружена гибель около 47 т рыбы (бычок).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вероятная причина гибели рыбы - аномально высокая температура воды, которая приводит к уменьшению концентрации кислорода в ней.
К работам по сбору и утилизации погибшей рыбы привлечены подразделы МЧС, бригады коммунальных служб района, специалисте СЕС и экологов.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.
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