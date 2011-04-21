В Чернигове неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Чернигове неизвестный стрелял в прохожих из пневматического оружия. Об этом сообщила УНИАН помощник начальника городского отдела милиции по связям со СМИ Наталия ЧОВПИЛО.

По ее информации, под обстрел попали четыре человека – две женщины и два ребенка. Один из пострадавших – 15-летний парень. Ему пуля попала в челюсть. Подростка прооперировали в челюстно-лицевом отделении областной больницы. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Инцидент произошел в одном из микрорайонов Чернигова во дворе среди многоэтажек. Злоумышленник стрелял из одного из домов.

"Сейчас по факту стрельбы возбуждено уголовное дело, продолжается проверка всех, кто может быть причастен к этому", - сказала Н.ЧОВПИЛО. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По словам правоохранителей, этот случай не первый в Чернигове. Ведь пневматическое оружие свободно продается и не нуждается в регистрации. Максимальное наказание, которое ожидает хулигана, – административный штраф. Только в случае более серьезных повреждений нарушителям может угрожать до семи лет лишения свободы.