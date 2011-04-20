Учрежден нагрудный знак «70 лет партизанскому движению в Крыму»

Верховная Рада Автономной республики Крым учредила нагрудный памятный знак «70 лет партизанскому движению в Крыму».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на пленарном заседании сессии крымского парламента.

Как указано в пояснительной записке к принятому решению, проект подготовлен в целях подготовки к празднованию 70-летия начала партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны, а также с целью достойного чествования ветеранов, принимавших участие в партизанском и подпольном движении в Крыму.

Для реализации проекта потребуются дополнительные средства в бюджете Крыма на 2011 год, предусмотренные на культуру и искусство (мероприятия по ознаменованию памятных дат, праздников, проведение смотров-конкурсов, фестивалей и др.), при этом объем финансирования в документе не уточняется.

Совету министров АРК поручено до 1 сентября 2011 года обеспечить изготовление 500 нагрудных памятных знаков и удостоверений к ним.