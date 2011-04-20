В Либерии погиб украинский миротворец

Трагедию расследуют

19 апреля в результате несчастного случая погиб бортовой переводчик вертолетного звена 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Либерии майор Вячеслав Сулин. Создана комиссия по расследованию трагедии, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины. Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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