В Либерии погиб украинский миротворец
11:44, 20 апреля 2011Общество
2089 0
Трагедию расследуют
19 апреля в результате несчастного случая погиб бортовой переводчик вертолетного звена 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Либерии майор Вячеслав Сулин.
Создана комиссия по расследованию трагедии, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.
Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter