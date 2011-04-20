Из музея на Хмельниччине украли пушку, датированную 1637 годом

В Белогорье Хмельницкой области из краеведческого музея неизвестные похитили пушку, датированную 1637 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор музея Иван КАДУК.

“Эта пушка - визитная карточка нашего музея и занесена в Музейный фонд Украины. Она является достоянием нации. Возле нее стояла статуэтка Божьей Матери. Однако к ней злоумышленники не прикоснулись. Уверен, что работали по заказу”, - отметил он.

По словам директора музея украденная пушка относится к польскому именному оружию. Она весит 150 кг.

Кроме того, в музее есть еще одна пушка, датированная 1607 годом и весящая 450 кг.

“Меньшую вынесли неизвестные, а более тяжелую дотянули только к дверям и оставили”, - сказал И.КАДУК.

Милиция разыскивает злоумышленников.

Справка УНИАН. Белогорский краеведческий музей основан в 2007 году. В его выставочных залах почти 4 тысячи экспонатов.