Из музея на Хмельниччине украли пушку, датированную 1637 годом
В Белогорье Хмельницкой области из краеведческого музея неизвестные похитили пушку, датированную 1637 годом.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор музея Иван КАДУК.
“Эта пушка - визитная карточка нашего музея и занесена в Музейный фонд Украины. Она является достоянием нации. Возле нее стояла статуэтка Божьей Матери. Однако к ней злоумышленники не прикоснулись. Уверен, что работали по заказу”, - отметил он.
По словам директора музея украденная пушка относится к польскому именному оружию. Она весит 150 кг.
Кроме того, в музее есть еще одна пушка, датированная 1607 годом и весящая 450 кг.
“Меньшую вынесли неизвестные, а более тяжелую дотянули только к дверям и оставили”, - сказал И.КАДУК.
Милиция разыскивает злоумышленников.
Справка УНИАН. Белогорский краеведческий музей основан в 2007 году. В его выставочных залах почти 4 тысячи экспонатов.