Избитые рыбаки, которые ночью исчезли из больницы, сидят в милиции

Рыбаки, которые в субботу были избиты в Черновицкой области, сейчас находятся в правоохранительных органах Черновцов и дают дополнительные показания.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Согласно словам собеседника агентства, утром рыбаки давали показания в прокуратуре, а позже были перевезены в милицию.

Ночью, когда рыбаки исчезли из больницы, на них оказывалось давление с целью заставить изменить показания, утверждает источник.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставна несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии председателя Заставнивской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

По словам потерпевших Василия СЛОБОДЯНА, Ивана АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, «охранники пруда» били их битами по телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы скормить рыбе», а также стреляли в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать. И.АБРАМОВИЧУ ружьем один из охранников выбил зубы.

У трех потерпевших, кроме сильных гематом, подозрение на многочисленные переломы костей. Четвертого напарника рыбаков - Ивана БАБИЯ, который до 18 апреля лежал в районной больнице с проломленным черепом, по сообщению пресс-службы облорганизации «Батькивщины», выписали из больницы и «сделали документы, что он ударился у себя дома».

В свою очередь, М.БОЙЧУК обратился в УМВД в Черновицкой области и областную прокуратуру с просьбой провести расследование по данному факту. В заявлении М.БОЙЧУК называет обвинение в избиении людей «абсолютным унижением человеческого достоинства, чести руководителя и моей семьи».

Он заявил, что на период расследования резонансного дела прекращает свои полномочия в должности председателя райгосадминистрации для проведения надлежащего расследования.

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ внес представление Президенту Украины и правительству на увольнение председателя Заставнивской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА.

Согласно информации СМИ, потерпевшие рыбаки исчезли сегодня ночью (19 апреля) из областной больницы. Никого из четырех мужчин ни родственники, ни представители общественности, ни журналисты не могли найти.