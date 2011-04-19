«Укртрансгаз» начал закачивать газ на следующую зиму

18 апреля ДК «Укртрансгаз» завершила период отбора газа и начала закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) для следующего отопительного периода 2011-2012 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что уже четыре хранилища газа: Солоховское и Красно-Партизанское ПХГ УМГ «Киевтрансгаз», Кечигивское ПХГ УМГ «Харьковтрансгаз» и второй из четырех газосборных пунктов Бильче-Волицкого ПХГ УМГ «Львовтрансгаз» находятся в режиме закачки, а остальные 10 вышли в нейтральный период.

Компания отмечает, что по состоянию на 16 апреля в подземных хранилищах газа находилось 10,3 млрд. куб. м природного газа.

По словам первого заместителя директора ДК «Укртрансгаз» Мирослава ХИМКО, «большинство хранилищ выведены в нейтральные периоды и готовятся к сезону закачки. В настоящее время выполняются работы для надежной и безаварийной их эксплуатации в последующие сезоны».

При этом он отметил, что за период отбора газа все договоры выполнялись в полном объеме и согласно утвержденным графикам.

Во время нейтральных периодов в хранилищах проходит процесс стабилизации пластовой системы, распределение газа по залежам, проходят инерционные газодинамические процессы.

В настоящее время выполняются промышленные геофизические исследования, измерения пластовых давлений, исследования скважин и подготовка к отбору газа.

Также компания отмечает, что именно во время остановки есть возможность «стравить» газ по коммуникациям и провести комплекс технических и технологических мероприятий: выполнить профилактику всего комплекса запорной арматуры, заменить отработанную арматуру; выполнить огневые работы, разрешить новые технологические вводы, провести подготовку к работе установок осушки газа.

Начало и продолжительность нейтрального периода определяется индивидуально, в соответствии с объемом проведения необходимых работ, которые накопились во время работы хранилищ.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.