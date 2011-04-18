Девушка за отказ пойти домой к «любимому» получила две пули
Но была пьяна настолько, что не заметила
Работники Компаниевского райотдела милиции Кировоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу 17-летней девушке.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.
Правоохранители нашли девушку в больнице после того, как о ее исчезновении сообщили родственники. Накануне она сказала матери, что идет на дискотеку, а сама направилась в другое село к 30-летнему знакомому, встреча с которым превратилась в совместное употребление спиртных напитков.
Будучи под хмельком, мужчина предложил девушке пойти к нему домой, но, получив отказ, достал пневматический пистолет и дважды выстрелил ей в ногу. Одно из ранений оказалось проникающим – пуля попала в стопу.
Поскольку самая пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, за медицинской помощью она обратилась лишь на следующий день.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), проводится следствие.