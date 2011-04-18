В Черкассах из-за решения суда прекращены социальные выплаты

С сегодняшнего дня Черкасским горисполкомом приостановлены социальные выплаты из-за постановления Сосновского районного суда города об остановке действия решения горсовета "О городском бюджете на 2011 год".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на директора департамента бюджетной политики Наталию ДЖУГАН, 13 апреля судья Сосновского районного суда, удовлетворив ходатайство Сосновского райсовета Черкасс об обеспечении иска по административному делу, остановила действие решения городского совета «О городском бюджете на 2011 год» в части социальных выплат.

По словам Н.ДЖУГАН, руководство Соснивского райсовета обратилось в суд о признании решения городского совета «О неделегировании полномочий районным советам», принятое в феврале 2011 года, параллельно они обратились в суд, чтобы приостановить решение о городском бюджете на этот год. Тем самым оставили без социальных выплат десятки тысяч жителей Черкасс, добавила директор департамента.

В частности, средства не поступят на выплату помощи семьям с детьми и детям; на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату за услуги ЖКХ, а также компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу за инвалидами, выплаты материальной помощи на захоронение отдельных категорий граждан.

Как заверила Н.ДЖУГАН, мэрия приложит усилия, чтобы оградить черкащан от негативных последствий этого судебного решения.

В свою очередь управляющий делами Черкасского горисполкома Николай КУДРЯВЦЕВ назвал такую ситуацию «парадоксальной». По его словам, “преследуя собственные интересы по выплате заработной платы, Сосновский райсовет не побрезговал тем, чтобы оставить без финансирования социально незащищенные слои населения”.

Сегодня депутаты Черкасского горсовета на внеочередной сессии приняли обращение к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в городе, и принять меры с целью возобновления законности и прав территориальной общины города.

Между тем в пресс-службе Сосновского райсовета корреспонденту УНИАН напомнили, что “13 апреля 2011 года Сосновский райсуд остановил действие п. 37 решения Черкасского городского совета от 30 декабря 2010 г. № 2-129 «О городском бюджете на 2011 год», учитывая те обстоятельства, что данным пунктом городской совет лишил права районные советы самостоятельно разрабатывать, утверждать и выполнять бюджеты районов города”.

Таким образом, по их данным, нарушено положение ст.22 Бюджетного кодекса Украины, согласно которой «главный распорядитель средств осуществляет управление, обеспечивает эффективное, результативное и целевое использование бюджетных средств, организацию и координацию работы распорядителей средств низшего уровня».

Так, по информации пресс-службы, средства, на которые было уменьшено ассигнование на оплату труда по Сосновскому и Приднепровскому райисполкомах, (а это составляет 1280 тыс. грн.), департамент обеспечения деятельности исполнительного комитета городского совета перераспределил на: городскую программу поддержки средств массовой информации (новосозданный медиахолдинг «Муниципальное информагентство «Черкассы»); обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты (марлевые повязки, халаты с логотипом города и т. п.); обеспечение горюче-смазочными материалами Управления по чрезвычайным ситуациям горисполкома; приобретение противогазов.

В пресс-службе райсовета добавили, что городской совет с начала года затормозил оплату труда работников по охране админпомещений райисполкомов, приобретения канцтоваров для населения, необходимых при оформлении различных документов, поскольку не проведены соответствующие тендерные процедуры. Таким образом, помещения остаются без охраны, а с 1 мая 2011 г. работники управления труда и социальной защиты население вынуждены будут закупать канцтовары за собственные средства.

По мнению руководства Сосновского райсовета, выход из этой ситуации только один - вернуться к финансированию районов, как это предусмотрено Законом «О местном самоуправлении в Украине» и Бюджетным кодексом Украины: определить председателей районных в городе советов главными распорядителями средств и обеспечить их финансирование через районные финансовые отделы.

Справка УНИАН. В Черкассах существует два районных совета — Сосновский и Приднепровский. В феврале 2011 года Черкасский горсовет принял решение «О неделегировании полномочий Сосновской и Приднепровской районным советам». Причина – непроведение выборов депутатов райсоветов в октябре 2010 г. На основании этого горсовет в решении о городском бюджете изменил процедуру прохождения средств на социальные выплаты. Отныне они проходят через горисполком и органы Госказначейства. Поэтому Соснивский райсовет обратился в суд с двумя исковыми заявлениями об отмене решения городского совета «О неделегировании полномочий Сосновскому и Приднепровскому районным советам» и «О городском бюджете на 2011 год».