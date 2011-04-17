Православные празднуют Вербное воскресенье

Православные христиане сегодня, за неделю до Праздника Светлого Христового Воскресения - Пасхи, празднуют Вербное воскресенье.

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Ерусалим на осле. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Это дерево издавна в почете среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях проходит торжественный обряд освящения веток вербы.

Принято считать, что они при этом получают магические свойства. Подвешенная в красном углу освященная ветка вербы оберегает жилье от попадания молнии. Кто-кто делает из листочков вербы настойку, которая лечит от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает температуру и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки вербы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от ураганов, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: "Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха".