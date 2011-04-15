Суд сменил чемпиону Украины по дзюдо пожизненный приговор на 15 лет

Суд смягчил наказание для чемпиона Украины по дзюдо Евгения СОТНИКОВА, проговоренного к пожизненному заключению за убийство 18-летнего жителя Запорожья и покушение на убийство еще двух человек.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Олег СКИДАНОВ, решение о замене наказания с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы вынес Высший специализированный суд.

«Высший специализированный суд отменил решение запорожского Апелляционного суда о пожизненном заключении и приговорил СОТНИКОВА к 15 годам лишения свободы», - сообщил зампрокурора, отметив, прокуратурой данное решение оспорено быть не может.

Справка УНИАН. Е.СОТНИКОВ 1980 года рождения – известный спортсмен: заслуженный мастер спорта, чемпион Украины по дзюдо, обладатель третьего места на чемпионате мира в 2003 г., бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

В 2007 г. в Запорожье выстрелил в ногу человеку, который якобы напал на него. В ноябре 2008 г. был объявлен запорожской милицией в розыск после того, как во время празднований дня рождения в одном из кафе в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего знакомого. Впоследствии уголовное дело по данному факту было закрыто в связи с тем, что пострадавший забрал заявление и официально отказался от каких бы то ни было претензий к ранившему его.

В 2009 году Е.СОТНИКОВ, который с 28 ноября 2008 года по 21 июля 2009 года разыскивался милицией за нанесение ножевого ранения земляку, победил на чемпионате Украины по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг.

19 декабря 2009 г. в кафе «Диана» в Запорожье Е.СОТНИКОВ во время отдыха с друзьями, решив доказать двум другим посетителям, что является «авторитетом», приставил пистолет к голове одного из молодых людей и нажал на курок. Произошла осечка, после чего Е.СОТНИКОВ направил оружие в голову 18-летнего запорожца и выстрелил. Парень скончался мгновенно, а Е.СОТНИКОВ скрылся с места происшествия, но в ночь на 25 декабря был задержан.