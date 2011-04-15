Сотрудники СИЗО вывозили уголовного авторитета в ресторан на «стрелку»

14:36, 15 апреля 2011
Общество
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Ариец встречался с "коллегой"

В Крыму сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в АРК были задержаны три работника СИЗО, подозреваемые в совершении серьезного должностного преступления.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Крымского ГУМВД, задержанные подозреваются в организации вывоза с территории следственного изолятора осужденного, известного в криминальных кругах под кличкой Ариец.

30-летний криминальный авторитет, осужденный по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы, был вывезен сотрудниками следственного изолятора в один из симферопольских ресторанов для встречи с севастопольским криминальным авторитетом.

«Для вывоза Арийца конвоиры использовали автомобиль «скорой помощи», вызванный к СИЗО. Добравшись на «скорой» до одной из симферопольских больниц, криминальный авторитет и его вооруженные табельным огнестрельным оружием конвоиры пересели в личный автомобиль одного из конвойных и приехали к ресторану, где была назначена «стрелка», - сообщили в милиции.

В настоящее время сотрудники СИЗО задержаны в порядке ст.115 (по подозрению в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или должностным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проверку проводит Прокуратура АРК.

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