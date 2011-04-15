Украина будет проектировать космодром в Бразилии

Китай, Южная Корея и Бразилия заинтересованы в активизации сотрудничества с Украиной, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после двусторонних встреч с председателем КНР Ху ЦЗИНЬТАО, премьер-министром Республики Корея Хванг-сик КИМОМ и президентом Бразилии Дилмой РУССЕФОМ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что во время двусторонних встреч были достигнуты договоренности о реализации ряда конкретных проектов.

В частности, с руководством Бразилии обсуждался проект реализации программы строительства космодрома и осуществления запусков украинской ракеты-носителя «Циклон-4».

«Мы договорились проработать этот проект до такого уровня, чтобы в кратчайшие сроки – буквально за год-два – его реализовать», - сказал Н.АЗАРОВ

При этом он отметил, что Украина будет принимать участие во всем комплексе мероприятий по строительству космодрома.

«Украина будет принимать участие в проектировании и строительстве космодрома - это ракетоносители, это общие спутники, то есть Украина будет принимать участие во всем комплексе работ. Это чрезвычайно большая работа на много лет», - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним, что глава украинского правительства Н.АЗАРОВ находится с официальным визитом в КНР, где, в частности, принимает участие в 10-м Боаоском экономическом форуме.